Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Средства на модернизацию УЗ должны работать на экономику Украины - мнение

04.09.20 16:59
печать
размер текста:

3,3 млрд грн бюджетных средств, которые предполагается выделить на модернизацию "Укрзализныци" должны быть направлены в отечественное вагоностроение и промышленный сектор. Такое мнение высказал народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Модернизация основных фондов УЗ критически важна, - написал Д.Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook. - Но не менее и даже более важной задачей я вижу, чтобы эти 3,3 млрд грн. бюджетных средств были направлены в экономику Украины, в отечественное вагоностроение, в промышленный сектор, который вернет эти деньги с лихвой в виде налогов и рабочих мест".

При этом нардеп обратил внимание на то, что отечественные грузовые вагоны имеют локализацию на уровне 95%, а пассажирские – на 60-70%. "Как только кто-либо покупает украинский вагон, запускается работа целой цепочки украинских предприятий. Либо будут куплены импортные вагоны, производство которых запустит работу предприятий в других странах за налоги, уплаченные украинскими гражданами", - отметил он.

Д.Кисилевский также подчеркнул, что способствовать приоритету украинского производителя призван законопроект о локализации, который уже прошел первое чтение. "Ведь сейчас есть большой риск, что выделенные средства могут раствориться среди импортеров, не дав эффекта украинскому транспортному машиностроению", - предостерегает политик.

Как известно, ранее новый руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил о том, что о том, что компания в следующем году может получить 3,3 млрд. грн. на закупку новых вагонов. Такую программу сейчас разрабатывает правительство, которая будет подкреплена финансированием из общего фонда госбюджета на 2021 год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Украина накопила достаточно энергоресурсов на зиму
17:20
Петрашко продавил решение о продлении квот на импорт серной кислоты
16:27
MEPS заметил улучшение стального спроса в Польше и Чехии
15:58
Украина экспортировала 8 млн тонн зерна нового урожая
15:18
Грузопоток по Днепру падает пятый месяц подряд
14:58
ДТЭК уплатил 400 млн грн за аренду госимущества
14:45
В августе поставки лома металлургам выросли почти на 30%
14:35
Налоговики собрали платежей на 52 млрд грн больше, чем ожидали
14:09
Россия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свиней
13:56
МКМТ отменила для ряда китайских компаний пошлины на импорт труб
13:41
В США на фоне пандемии невероятный спрос на оружие
13:16
Завод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобрений
12:56
Польша активно использует неценовые критерии при закупках ж/д транспорта
12:37
Чили увеличивает производство меди
12:24
Fitch повысил прогноз по ценам на железную руду
11:58
Вьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домну
11:26
Wuppermann модернизировало линию по выпуску оцинковки в Венгрии
10:47
В сентябре ArcelorMittal решила запустить доменные печи в Испании и Франции
10:32
Эксперты ждут восстановления цен на промышленные металлы
10:15
Центрэнерго направило 5 млн грн на погашение долгов шахтерам Надежды
03.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!