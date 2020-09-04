Средства на модернизацию УЗ должны работать на экономику Украины - мнение

3,3 млрд грн бюджетных средств, которые предполагается выделить на модернизацию "Укрзализныци" должны быть направлены в отечественное вагоностроение и промышленный сектор. Такое мнение высказал народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
"Модернизация основных фондов УЗ критически важна, - написал Д.Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook. - Но не менее и даже более важной задачей я вижу, чтобы эти 3,3 млрд грн. бюджетных средств были направлены в экономику Украины, в отечественное вагоностроение, в промышленный сектор, который вернет эти деньги с лихвой в виде налогов и рабочих мест".
При этом нардеп обратил внимание на то, что отечественные грузовые вагоны имеют локализацию на уровне 95%, а пассажирские – на 60-70%. "Как только кто-либо покупает украинский вагон, запускается работа целой цепочки украинских предприятий. Либо будут куплены импортные вагоны, производство которых запустит работу предприятий в других странах за налоги, уплаченные украинскими гражданами", - отметил он.
Д.Кисилевский также подчеркнул, что способствовать приоритету украинского производителя призван законопроект о локализации, который уже прошел первое чтение. "Ведь сейчас есть большой риск, что выделенные средства могут раствориться среди импортеров, не дав эффекта украинскому транспортному машиностроению", - предостерегает политик.
Как известно, ранее новый руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил о том, что о том, что компания в следующем году может получить 3,3 млрд. грн. на закупку новых вагонов. Такую программу сейчас разрабатывает правительство, которая будет подкреплена финансированием из общего фонда госбюджета на 2021 год.