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В августе поставки лома металлургам выросли почти на 30%

04.09.20 14:45
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В августе 2020 года поставки металлолома на украинские металлургические предприятия увеличились на 29,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 248,5 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении ассоциации "УАВтормет".

При этом на предприятия группы "Метинвест" и Днепровский металлургический комбинат в августе поступило 129,8 тыс. тонн металлолома, на "АрселорМиттал Кривой Рог" – 51 тыс. тонн, на "Интерпайп" – 45,5 тыс. тонн. В адрес остальных производителей в августе поступило 22,2 тыс. тонн металлолома.

В целом в январе-августе 2020 поставки металлолома украинским металлургам снизились на 13,4%, до 1,796 млн тонн.

По информации "УАВтормет", потребности металлургов в металлоломе в августе были обеспечены на 90%, а в целом за первые восемь месяцев 2020 года – на 101,6%.

Ассоциация оценивает запасы металлолома на предприятиях по состоянию на 1 сентября в 110-115 тыс. тонн.

МинПром

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