Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Налоговики собрали платежей на 52 млрд грн больше, чем ожидали

04.09.20 14:35 , Укринформ
печать
размер текста:

По оперативным данным в январе - августе 2020 по платежам, которые контролируются ГНС, в общий фонд государственного бюджета поступило 355, 7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​Украины.

Это на 52,5 млрд грн, или на 17,3% превышает соответствующий показатель прошлого года. В т.ч. за май - август + 22,5%.

"Сумма уплаченных налогов в мае-августе превысило ожидаемый уровень на 29,5 млрд грн. Это позволило не только ликвидировать налоговый разрыв в сумме 11,7 млрд грн, возникший в январе-апреле текущего года, но и существенно сократить отставание по доходам общего фонда государственного бюджета в целом по стране (с 44,2 млрд грн за январь - апрель до 18,4 млрд грн), - отметил Председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко. - Это лучший вклад в укрепление финансовой независимости государства".

По словам А.Любченко, достичь таких показателей удалось благодаря усилению борьбы с теневыми схемами и без дополнительной нагрузки на реальный сектор экономики.

"Мы неоднократно отмечали, что при условии устранения нечестных конкуренции со стороны теневого сектора экономики, налогоплательщики получат мотивацию к выполнению своих обязательств перед государством в полном объеме", - отметил А.Любченко.

Он также отметил, что темп роста совокупных поступлений платежей, контролируемых ГНС, за 8 месяцев 2020 составляет + 10,8%, при сокращении ВВП (по данным Минэкономики) на 6,5% в I полугодии текущего года, в т.ч. во II квартале текущего года - на 11%.

Поступления налога на добавленную стоимость в январе - августе составили 73,9 млрд грн. Это в 1,4 раза превышает соответствующий показатель прошлого года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:18
Грузопоток по Днепру падает пятый месяц подряд
14:58
ДТЭК уплатил 400 млн грн за аренду госимущества
14:45
В августе поставки лома металлургам выросли почти на 30%
14:09
Россия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свиней
13:56
МКМТ отменила для ряда китайских компаний пошлины на импорт труб
13:41
В США на фоне пандемии невероятный спрос на оружие
13:16
Завод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобрений
12:56
Польша активно использует неценовые критерии при закупках ж/д транспорта
12:37
Чили увеличивает производство меди
12:24
Fitch повысил прогноз по ценам на железную руду
11:58
Вьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домну
11:26
Wuppermann модернизировало линию по выпуску оцинковки в Венгрии
10:47
В сентябре ArcelorMittal решила запустить доменные печи в Испании и Франции
10:32
Эксперты ждут восстановления цен на промышленные металлы
10:15
Центрэнерго направило 5 млн грн на погашение долгов шахтерам Надежды
09:45
Отказ от строительства газопровода в Апаллачах ставит под вопрос добычу газа в США
09:39
Газпром быстрыми темпами теряет рынок Турции
09:28
Турецкие компании ударно покупают металлолом за рубежом
09:13
На Запорожском ЖРК упала добыча руды
08:48
Через год в Украине надеются запустить первый завод по производству водорода
03.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!