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Чили увеличивает производство меди

04.09.20 12:37 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Cochilco, Чилийской государственной комиссии по меди, за первые семь месяцев 2020 г. в стране было получено 3,29 млн. т металла, что на 1,4% превысило показатель аналогичного периода годичной давности.

В то же время, различные компании отрасли по разному провели этот период, на который пришелся пик эпидемии коронавируса, нанесшей значительный ущерб экономике страны.

Так, на руднике Collahuasi, находящемся в совместной собственности Anglo American и Glencore, добыча за семь месяцев выросла на 26,2% по сравнению с январем-июлем 2019 г. до 381,1 тыс. т, а крупнейший в стране медный рудник Escondida компании BHP нарастил производство на 4,9% до 699,9 тыс. т.

Ведущая чилийская государственная компания Codelco получила за семь месяцев 877,3 тыс. т меди, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Но в июле объем ее добычи снизился на 4,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 133,3 тыс. т. А наибольший спад испытали предприятия компании Anglo American. В январе-июле они снизили выпуск на 16,4% по сравнению с прошлым годом до 202,3 тыс. т.

МинПром

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