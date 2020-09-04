Польша активно использует неценовые критерии при закупках ж/д транспорта Для защиты своего производителя власти Польши активно используют неценовые критерии на тендерах. Об этом пишет Центр транспортных стратегий.



Издание напоминает, что в 2016 году правительство Польши приняло поправки в закон о государственных закупках, предусматривающие облегчение доступа к публичным тендерам для малых и средних предприятий, а также увеличение возможности использования неценовых критериев оценки. Среди прочего, законодательные изменения ограничили возможность использования критерия минимальной цены: выбор лучшего предложения должен основываться на выгодном соотношении цены, качества и эксплуатационных расходов.



Программой, направленной на защиту собственного рынка в Польше, стал INNOTABOR - отраслевая финансовая программа, посвященная проектам, касающихся подвижного состава. Основным ее положением является повышение до 2023 года уровня инноваций и конкурентоспособности польского подвижного состава и в смежных отраслях, а также развитие областей науки, связанных с подвижным составом. Кроме того, целью является защита отечественной промышленности и рынка от притока более дешевых, но менее качественных продуктов.



Инициаторами программы стала группа производителей, в которую входят PESA Bydgoszcz, NEWAG, Wagony Świdnica, Europejskie Konsorcjum Kolejowe Wagon, Solaris Bus & Coach. Сумма, выделенная на софинансирование проектов, отобранных в первом конкурсе INNOTABOR, составляет 157 млн злотых. По результатам первого конкурса для софинансирования были выбраны 13 проектов, включающие как цельные машины (локомотивы, рельсовые автобусы, трамваи), так и отдельные агрегаты, системы польской разработки и выпуска.



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