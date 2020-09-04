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Fitch повысил прогноз по ценам на железную руду

04.09.20 12:24 , МеталлСервис
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Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, цена на алюминий в 2020 году составит в среднем 1,65 тыс. долл. за тонну против старой оценки в 1,56 тыс. долл. в 2021 году прогноз стоимости алюминия составляет 1,65 тыс. долл., раньше ожидалась цена в 1,6 тыс. долл. Долгосрочный прогноз остался на отметке в 1,9 тыс. долл.за тонну, сообщает "Прайм".

Прогноз средней цены на медь в этом году был улучшен до 5,85 тыс. долл. за тонну с 5,3 тыс. долл. ранее. В следующем году, как ожидается, цена меди составит в среднем 6 тыс. долл. за тонну вместо 5,8 тыс. долл. ранее. При этом долгосрочный прогноз стоимости меди был ухудшен до 6,7 тыс. долл. за тонну с 7 тыс. долл. ранее.

Прогноз по стоимости цинка в 2020 году повышен до 2,1 тыс. долл. за тонну с 1,9 тыс. долл. ранее, на следующий - до 2,1 тыс. долл. с 2 тыс. долл. Долгосрочная оценка составляет теперь 2,1 тыс. долл., прежний прогноз - 2 тыс. долл.

Прогнозы цен на железную руду также были повышены. В текущем году показатель ожидается на отметке в 95 долл. за тонну против 75 долл. ранее, в следующем - уже 75 долларов вместо ранее ожидавшихся 60 долл. за тонну. Долгосрочный прогноз повышен до 60 долл. с 55 долл. за тонну железной руды.

Повышение прогнозов обусловлено восстановлением экономики Китая.

МинПром

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