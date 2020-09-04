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Вьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домну

04.09.20 11:58 , Металлоснабжение с сбыт
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Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat Group ввела в эксплуатацию третью доменную печь на комбинате Dung Quat Steel в центральной части страны.

Благодаря этому запуску компания собирается уже в текущем месяце увеличить выпуск горячекатаного проката. Объем производства данной продукции, составивший в январе-августе около 130 тыс. т, планируется довести до 500 тыс. т по итогам 2020 г.

Две первые доменные печи на производственном комплексе Dung Quat Steel были запущены в 2019 г. Ввод в строй четвертой запланирован на первый квартал 2021 г. Все печи имеют одинаковый объем 1080 куб. м и мощность 1 млн. т чугуна в год. Оборудование для них поставила итальянская компания Danieli.

После запуска всех четырех печей производственная мощность Dung Quat Steel достигнет, как заявляет вьетнамская компания, около 5 млн. т стали в год. Из них 2 млн. т будет приходиться на горячекатаный прокат, а остальное — на сортовой.

При этом группа Hoa Phat доведет объем производства стали на всех своих предприятиях до 8 млн. т в год и станет крупнейшей металлургической компанией Вьетнама.

МинПром

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