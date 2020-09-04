Вьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домну Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat Group ввела в эксплуатацию третью доменную печь на комбинате Dung Quat Steel в центральной части страны.



Благодаря этому запуску компания собирается уже в текущем месяце увеличить выпуск горячекатаного проката. Объем производства данной продукции, составивший в январе-августе около 130 тыс. т, планируется довести до 500 тыс. т по итогам 2020 г.



Две первые доменные печи на производственном комплексе Dung Quat Steel были запущены в 2019 г. Ввод в строй четвертой запланирован на первый квартал 2021 г. Все печи имеют одинаковый объем 1080 куб. м и мощность 1 млн. т чугуна в год. Оборудование для них поставила итальянская компания Danieli.



После запуска всех четырех печей производственная мощность Dung Quat Steel достигнет, как заявляет вьетнамская компания, около 5 млн. т стали в год. Из них 2 млн. т будет приходиться на горячекатаный прокат, а остальное — на сортовой.



При этом группа Hoa Phat доведет объем производства стали на всех своих предприятиях до 8 млн. т в год и станет крупнейшей металлургической компанией Вьетнама.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



