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Wuppermann модернизировало линию по выпуску оцинковки в Венгрии

04.09.20 11:26 , Металлоснабжение с сбыт
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Германская металлообрабатывающая компания Wuppermann завершила модернизацию линии горячего цинкования на своем заводе в Венгрии.

Благодаря повышению мощности системы воздушного и водяного охлаждения и ликвидации ряда "узких" мест компания, затратив всего 2,5 млн. евро, увеличила производительность линии в 1,5 раза, от 500 тыс. до 750 тыс. тонн в год. Кроме того, благодаря реконструкции был расширен сортамент.

Завод Wuppermann Hungary, построенный в 2016 г., выпускает прокат с цинковым и цинковомагниевым покрытием для автомобилестроения и строительного сектора, включая изготовление металлоконструкций.

Всего у Wuppermann, управляющей сетью сервисных металлоцентров в Германии, также насчитывается пять предприятий в различных странах Европы. На трех из них осуществляется переработка листового проката, на двух выпускаются круглые и профильные сварные трубы.

МинПром

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