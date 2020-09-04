Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром быстрыми темпами теряет рынок Турции

04.09.20 09:39
печать
размер текста:

"Газпром" быстрыми темпами теряет рынок Турции, когда-то считавшийся одним из самых перспективных. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В этом году экспорт российского газа в страну может упасть до 8–9 млрд кубометров, чего не было с середины 1990-х годов. Снижение поставок стало результатом как высоких цен "Газпрома", так и политики Турции по замещению российского газа после кризиса 2015 года.

Сейчас под угрозой продление контрактов на 8 млрд кубометров, истекающих в 2021 году — ситуация на рынке позволяет Турции не перезаключать их, что может оставить недавно построенный газопровод "Турецкий поток" полупустым.

Темпы падения экспорта российского газа, которые демонстрирует Турция в последние 2,5 года, в новейшей истории показывали лишь две страны — Украина и Литва в 2014–2016 годах. Такая динамика выглядит еще более парадоксально, если учитывать, что менее года назад "Газпром" построил в Турцию новый газопровод "Турецкий поток" за 7 млрд. евро.

Как отмечает издание, главная проблема российского газа в Турции — его цена. По данным газеты, в первом квартале газ "Газпрома" для Botas стоил 257 долл. за 1 тыс. кубометров, во втором — 228 долл. за 1 тыс. кубометров. Для сравнения, во втором квартале спотовые цены в Европе ушли глубоко ниже 100 долл., а средняя стоимость по портфелю экспортных контрактов "Газпрома" составила 110 долл. за 1 тыс. кубометров. Сама Турция во втором квартале покупала спотовые партии СПГ по средней цене в 63 долл. за 1 тыс. кубометров (в первом квартале — 98,2 долл. за 1 тыс. кубометров). СПГ в основном и вытеснил российский газ.

Другим существенным конкурентом "Газпрома" стал газ из Азербайджана со второй фазы месторождения Шах-Дениз, поставляемый по трубопроводу TANAP. По условиям контракта Botas обязана выбирать 6 млрд кубометров в год, хотя цена этого газа с учетом транспортировки даже выше, чем российского.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:47
В сентябре ArcelorMittal решила запустить доменные печи в Испании и Франции
10:32
Эксперты ждут восстановления цен на промышленные металлы
10:15
Центрэнерго направило 5 млн грн на погашение долгов шахтерам Надежды
09:45
Отказ от строительства газопровода в Апаллачах ставит под вопрос добычу газа в США
09:28
Турецкие компании ударно покупают металлолом за рубежом
09:13
На Запорожском ЖРК упала добыча руды
08:48
Через год в Украине надеются запустить первый завод по производству водорода
08:26
В мире продолжают дорожать продукты питания
08:07
Евробонды Норникеля заинтересовали швейцарских инвесторов
03.09.20
17:52
Газпром начал работу над проектом Сила Сибири-2
17:35
В Китае уверенно дорожает железная руда
17:15
YASNO, кроме электроэнергии, предлагает и энергоэффективную технику
16:59
Минэнерго просит вернуть из фонда по борьбе с вирусом 140 млн грн на урановую шахту
16:45
Украина ввела единую квоту на импорт серной кислоты
16:30
Впервые со времен Второй мировой войны госдолг США может превысить ВВП
16:09
Украина планирует до конца года получить деньги от МВФ
15:53
Нацбанк заверяет в стабильности курса гривны
15:31
Рейтинг Vale поднялся до уровня ВВВ
15:14
Укрэнерго прогнозирует тарифный дефицит в 26 млрд грн
14:59
С наступлением осени заробитчане потянулись в Польшу
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!