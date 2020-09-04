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В сентябре ArcelorMittal решила запустить доменные печи в Испании и Франции
04.09.20 10:47 , МеталлТорг
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По данным в испанских СМИ, компания ArcelorMittal решила временно возобновить производство печи Alto A в испанской Астурии, которое было остановлено в начале апреля этого года из-за резкого падения спроса. Это решение компания связывает с необходимостью гарантировать поставки своим клиентам во время реконструкции другого объекта этого типа в Генте, Бельгия. Об этом сообщает SteelGuru.
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