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Эксперты ждут восстановления цен на промышленные металлы

04.09.20 10:32 , МеталлТорг
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Аналитики UBS Global Wealth Management полагают, что восстановление цен на промышленные металлы продолжится. Об этом  пишет Dow Jones.

"Общемировой подъем экономической активности, агрессивные меры центробанков и ослабление доллара должны поддержать цены в 2021 г. Котировки цен на медь, алюминий и свинец имеют лучшие шансы роста, чем никель и цинк, - отмечают эксперты UBS в своих материалах. – Китай в настоящее время является стимулятором ралли цен, но потребление металлов, как ожидается, вырастет и в других экономиках. Спрос на металлы может удивить нас в ближайшие кварталы".

Аналитики компании прогнозируют рост цен на цветные металлы еще на 5-8% в ближайшие 3-6 месяцев перед тем, как котировки потеряют импульс и стабилизируются.

МинПром

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