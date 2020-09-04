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Центрэнерго направило 5 млн грн на погашение долгов шахтерам Надежды

04.09.20 10:15 , Укринформ
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Министерство энергетики обратилось к "Центрэнерго" с предложением предоставить авансовый платеж в 5 млн грн за угольную продукцию шахты "Надежда". Средства уже поступили на счета шахты и будут направлены на выплату зарплаты горняков. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

"Пока правительство ищет инструменты для дотирования негосударственной шахты, Минэнерго в который раз обращается в "Центрэнерго" с просьбой о помощи шахтерам. И госпредприятие эту помощь снова предоставляет. Накануне ПАО "Центрэнерго", несмотря на отсутствие каких-либо обязательств перед шахтой "Надежда", сделало перерасчет средств горнякам за будущие отгрузки. При этом, не имея гарантий получения оплаченного угля", - отмечают в компании.

В "Центрэнерго" напомнили, что это уже не первое такое обращение от Минэнерго. Два месяца назад шахтеры "Надежды" уже протестировали и главной причиной протеста "назвали задолженность перед ними ПАО "Центрэнерго" - в размере всего 6 млн грн, тогда как долги самой шахты в то время составляли около 50 млн грн, из них 75% - по зарплате".

Отмечается, что "Центрэнерго" не только полностью рассчиталось с "Надеждой", но и по просьбе директора угледобывающего предприятия в июле заключило новый договор на поставку угля.

По состоянию на август "Центрэнерго" рассчиталось с шахтой "Надежда" на 100%, в то время отгрузок угля с этого предприятия в прошлом месяце не было вообще.

Как сообщалось, с 28 августа во Львовской области под землей бастуют горняки шахты "Надежда", требуя вернуть заработную плату, которую не выплачивали еще с марта. А это около 51 млн грн. Сначала было 40 подземных протестующих, но в связи с ухудшением состояния здоровья 3 сентября в забое остались 18 человек.

МинПром

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