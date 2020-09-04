Турецкие компании ударно покупают металлолом за рубежом Металлургические компании Турции в январе-июле 2020 года увеличили импорт лома на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 12,1 млн т.



Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Ассоциации производителей стали Турции (TCUD).



В денежном выражении импорт лома сократился на 4,1% по сравнению с январем-июлем 2019-го – до $3,3 млн.



В июле Турция нарастила импорт металлолома на 24,3% по сравнению с июнем 2019 года – до 2,4 млн т.



Основным поставщиком лома в Турцию в январе-июле стал Евросоюз (61,2% от общего объема). За этот период турецкие металлурги купили 7,4 млн т лома из ЕС, что на 5,9 % больше, чем за семь месяцев прошлого года.



На втором месте – США с долей в 21% от общего объема. За январь-июль Турция импортировала 2,54 млн т американского лома, что на 29,4% больше, чем в январе-июле 2019 года.



Турецкие металлурги также нарастили закупки сырья у стран СНГ на 2,6% до 1,32 млн т.



Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным World Steel Association, в 2019 году страна сократила выпуск стали на 9,6%, до 33,7 млн т.



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