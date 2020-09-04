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На Запорожском ЖРК упала добыча руды

04.09.20 09:13 , ГМК Центр
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Запорожский железорудный комбинат (Запорожский ЖРК) в январе-августе 2020 года сократил добычу железной руды на 1,98% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 3,25 млн т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За восемь месяцев на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 3,4 млн т железорудного сырья.

В августе комбинат добыл 382,8 тыс. т руды, а потребителям отгружено 391,7 тыс. т сырья.

В 2019 году ЗЖРК нарастил добычу железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом − до 4,56 млн т. Потребителям отгружено 4,8 млн т ЖРС.

Запорожский ЖРК (ЗЖРК) занимается добычей железной руды подземным способом. Горные работы производятся на глубине 301-1140 м. Добыча ведется на Южно-Белозерском месторождении (балансовые запасы – 188,1 млн т) и Переверзевском месторождении (балансовые запасы – 393,9 млн т).

МинПром

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