В мире продолжают дорожать продукты питания Мировые цены на продовольствие в августе вновь, как и за два предыдущих месяца, выросли. Об этом сообщается в отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает Интерфакс-Украина.



Отмечается, что это связано с укреплением спроса и снижением курса доллара.



Индекс цен на основные продовольственные товары в августе составил 96,1 пункта, что на 2% выше июльского показателя. Это максимальный уровень с февраля 2020 года.



Индекс цен на зерновые по сравнению с июлем вырос на 1,9%, по сравнению с августом 2019 года - на 7%. Наиболее существенный рост продемонстрировали цены на фуражное зерно. В частности, кукуруза подорожала на 2,2% на фоне опасений, что недавние повреждения ее посадок в американском штате Айова могут негативно сказаться на предложении.



Мировые цены на рис выросли под влиянием сезонного ограничения предложения и высокого спроса со стороны африканских стран.



Индекс цен на сахар вырос на 6,7%, что связано с прогнозами сокращения производства из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС и Таиланде - втором крупнейшем экспортере сахара в мире. Кроме того, росту цен способствовало увеличение импортного спроса со стороны Китая.



Индекс цен на растительные масла повысился на 5,9%, в первую очередь за счет роста цен на пальмовое, а также соевое, подсолнечное и рапсовое масло. Это связано с прогнозами по сокращению производства пальмового масла в ведущих странах-производителях на фоне остающегося на постоянном уровне спроса со стороны стран-импортеров.



Индекс цен на молочную продукцию по сравнению с июлем практически не изменился. Цены на сыр и цельное сухое молоко снизились, но при этом сливочное масло подорожало. Это стало следствием ограниченности экспортных ресурсов стран Европы, где августовская жара сказалась на производстве молока.



Индекс цен на мясо также практически не изменился. Сокращение спроса стран-импортеров на говядину, баранину и мясо птицы было скомпенсировано быстрым ростом спроса на свинину со стороны Китая.



Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.



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