Евробонды Норникеля заинтересовали швейцарских инвесторов Новые евробонды "Норникеля", размещенные в четверг, вызвали необычно высокий спрос со стороны швейцарских инвесторов.



"Норильский никель" разместил 5-летние еврооблигации на 500 млн под 2,55% при первоначальном ориентире доходности 2,875%, спрос в ходе букбилдинга превышал 2 млрд долл. Организаторами выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Unicredit и Sberbank CIB.



Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев, инвесторы из Швейцарии приобрели 32% выпуска. На российских инвесторов пришлось 27%, европейских - 14%, азиатских - 12%, британских - 6%, американских - 5%.



В размещениях российских эмитентов на долю инвесторов из Швейцарии, если речь не идет о евробондах во франках, редко приходится больше 10-15%.



"Норникель" вновь открыл международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва, отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.



По словам А.Соловьева, компания установила новый рекорд доходности, на 0,4 п.п. улучшив предыдущее достижение на российском рынке, "несмотря на негативный геополитический новостной фон".



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