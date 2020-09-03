YASNO, кроме электроэнергии, предлагает и энергоэффективную технику Энергобренд ДТЭК, YASNO стал первым в Украине поставщиком электроэнергии, который начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Для YASNO важно не только предоставлять качественный сервис по поставке электроэнергии, но и помогать клиентам быть энергоэффективными. Важное условие для этого - использование экономичных бытовых приборов. Поэтому мы предлагаем клиентам безопасную и эффективную климатическую технику, с которой можно оптимизировать энергопотребление в доме, сохраняя электроэнергию и средства", - сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.



При оформлении заказа на технику поставщик YASNO дает гарантию от производителя и предлагает дополнительные опции: покупка в рассрочку или кредит, адресная доставка или бесплатная доставка на почтовое отделение.



Напомним, компания поставляет электроэнергию и энергоэффективные решения для 3,5 млн семей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.



Уже более 38 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами от YASNO, которые помогают экономить до 50% расходов на электроэнергию.



В наборы входят двузонный счетчик с услугой установки "под ключ", набор LED-ламп и умная розетка с таймером, которая позволяет запрограммировать автоматическое включение электроприборов или включать их по Wi-Fi.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



