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YASNO, кроме электроэнергии, предлагает и энергоэффективную технику

03.09.20 17:15
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Энергобренд ДТЭК, YASNO стал первым в Украине поставщиком электроэнергии, который начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для YASNO важно не только предоставлять качественный сервис по поставке электроэнергии, но и помогать клиентам быть энергоэффективными. Важное условие для этого - использование экономичных бытовых приборов. Поэтому мы предлагаем клиентам безопасную и эффективную климатическую технику, с которой можно оптимизировать энергопотребление в доме, сохраняя электроэнергию и средства", - сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

При оформлении заказа на технику поставщик YASNO дает гарантию от производителя и предлагает дополнительные опции: покупка в рассрочку или кредит, адресная доставка или бесплатная доставка на почтовое отделение.

Напомним, компания поставляет электроэнергию и энергоэффективные решения для 3,5 млн семей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Уже более 38 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами от YASNO, которые помогают экономить до 50% расходов на электроэнергию.

В наборы входят двузонный счетчик с услугой установки "под ключ", набор LED-ламп и умная розетка с таймером, которая позволяет запрограммировать автоматическое включение электроприборов или включать их по Wi-Fi.

МинПром

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