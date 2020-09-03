Украина ввела единую квоту на импорт серной кислоты

На заседании Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) 2 сентября принято решение установить единую квоту на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения.



Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



"Так, члены МКМТ рассмотрели вопрос о либерализации специальных мер относительно импорта в Украину кислоты серной и олеума независимо от страны происхождения и экспорта. В частности, решено внести изменения в действующее решение о применении специальных мер путем установления единой квоты на импорт серной кислоты, независимо от страны происхождения", - говорится в сообщении.



Кроме того, заявили в Минэкономики, через месяц МКМТ дополнительно рассмотрит вопрос о целесообразности дальнейшей либерализации спецмероприятий относительно импорта серной кислоты.



Также было поддержано внесение изменений в решение Межведомственной комиссии 22 мая 2020 года "О применении окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стальных бесшовных горяче-деформированных труб происхождением из Китайской Народной Республики". Поскольку ряд китайских компаний согласились принять ценовые обязательства в случае их соблюдения эти компании будут освобождены от уплаты антидемпинговой пошлины.



Кроме того, МКМТ прекратила два расследования без применения специальных мер - относительно импорта в Украину шприцев независимо от страны происхождения и экспорта и относительно импорта в Украину соды каустической независимо от страны происхождения и экспорта.



Принято решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину цемента происхождением из Турецкой Республики.



Как сообщалось, специальное расследование МКМТ относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума началось в августе 2017 года. В июле 2018 года были применены специальные меры относительно импорта этой продукции, независимо от страны происхождения и экспорта, в виде квотирования сроком на 3 года.



Ранее сообщалось, что ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича" обратилось к премьер-министру Украины с требованием отменить квоты на импорт серной кислоты. Отмечалось, что из-за этих квот ММК им. Ильича регулярно недополучает ресурс, что грозит срывом экспортных контрактов по поставкам металлопроката.



МинПром

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