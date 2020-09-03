Газпром начал работу над проектом Сила Сибири-2 "Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.



Он отметил, что новый проект позволит соединить газотранспортные системы на западе и востоке России, создаст базу для развития газификации регионов и новые возможности для экспорта газа в Китай.



А.Миллер напомнил о недавно подписанном меморандуме с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику. Проектная компания займется подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) и выбором маршрута газопровода.



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