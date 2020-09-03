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В Китае уверенно дорожает железная руда

03.09.20 17:35 , ГМК Центр
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Цены на железную руду в Китае перешагнули отметку в 125 долл. за тонну на фоне прогноза роста производства стали и спроса в стране, сообщил Reuters

В среду, 2 сентября, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже выросли на 1,1%, до 125,21 долл./т. При этом фьючерсы на железную руду на Сингапурской бирже подорожали на 1,3%, до 121,10 долл./т.

"Цены на железную руду свыше 120 долл./т кажутся мне началом формирования тенденции на понижение. Однако сложно в таком климате играть на понижение. Любая техническая корректировка, вероятно, будет незначительной, и цены на железную руду будут иметь сильную поддержку на уровне свыше 100 долл./т", – пояснил экономист OCBC Bank Хауи Ли.

МинПром

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