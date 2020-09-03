Минэнерго просит вернуть из фонда по борьбе с вирусом 140 млн грн на урановую шахту Министерство энергетики обратилось в Кабмин с просьбой вернуть 140 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 на восстановление реализации инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей", что на Кировоградщине.



Об этом говорится в письме Министерства энергетики к правительству, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.



В своем запросе Минэнерго указывает на то, что при создании Фонда борьбы с COVID-19 были сокращены расходы по бюджетной программе поддержки строительства Новоконстантиновской шахты. Теперь министерство хочет, чтобы сокращенные бюджетные расходы были компенсированы за счет того же Фонда борьбы с COVID-19.



Потратить средства в министерстве собираются на строительство Новоконстантиновской шахты государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", которое продолжается с 2010 года.



140 млн гривен из госбюджета в ведомстве планируют потратить на следующее:



5 млн грн на выполнение проектно-изыскательских работ;

8 млн грн на выполнение горно-капитальных работ;

58 млн грн на приобретение подземного горно-проходческого и транспортного оборудования;

13,2 млн грн на выполнение работ по строительству транспортно-складского комплекса;

13 млн грн на строительство общеплощадочных сооружений;

42,8 миллиона на выполнение работ по увеличению подъемных возможностей ствола.



В Минэнерго заявляют, что реализация инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды до 500 тыс тонн в год и до 700 тонн в 2023 году производство уранового оксидного концентрата; создать около 200 рабочих мест и обеспечить поступление в государственный и местный бюджеты 8,5 млрд гривен.



Ранее сообщалось, что омбудсмен просит выделить 14,5 миллиона с COVID-фонда, из которых 3,5 млн - на новый сайт.



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