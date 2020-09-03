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С наступлением осени заробитчане потянулись в Польшу

03.09.20 14:59 , Бизнес Цензор
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Все больше украинцев возвращается в Польшу для работы. По данным Фонда социального обеспечения Польши, только в июле зарегистрировано на 22 тыс. иностранных трудовых мигрантов больше.

Всего в реестре 628 тыс. иностранцев – плательщиков ZUS (страховых взносов) и в первую очередь это украинцы, информирует Аналитический департамент компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает БизнесЦензор.

Как заявляли ранее в своем исследовании Gremi Personal, пандемия – шанс для польских работодателей удержать трудовых мигрантов, которые собирались ранее на заработки в другие страны.

Однако если на государственном уровне не будет принята более лояльная визовая программа, а также способствование ассимиляции украинцев – после локдауна они все чаще будут выбирать не Польшу, а, например, Чехию и Германию.

Пока что поток украинцев в Польшу наиболее стабилен из-за наиболее удобной логистики и относительно устойчивой экономической ситуации в Польше. Одновременно растет предложение работы со стороны польских работодателей в логистике, пищевом производстве, мебельной отрасли, производстве бытовой техники и строительстве. В этих сферах работа для украинцев будет до конца года.

"Мы так же отмечаем, что в этом году в августе значительно меньше украинцев, работающих в Польше, стали временно выезжать в Украину, чтобы подготовить детей к новому учебному году. При этом ощутимый рост трудовых мигрантов ожидается с сентября, когда традиционно украинцы едут на работу в Польше, а польские предприятия, которые трудоустраивают украинцев, увеличивают объемы производства перед новогодними праздниками", - сообщает собственник компании Gremi Personal Евгений Кириченко.

МинПром

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