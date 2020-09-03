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В порт Ольвия инвестируют 4,5 млрд грн

03.09.20 14:24 , Укринформ
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Концессионер в течение пяти лет инвестирует около 4,5 млрд грн в развитие николаевского порта "Ольвия". Как передает Укринформ, об этом сообщил генеральный директор Директората морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Ярослав Илясевич в программе "Официальный разговор" на телеканале "Дом".

По его словам, подписание договора о концессии порта "Ольвия" – это беспрецедентное для страны событие.

"Это модель государственного частного партнёрства. В данном случае, если говорить о порте "Ольвия", это беспрецедентное для страны событие. Фактически концессионер в течение пяти лет, согласно договорным условиям, инвестирует в чистом виде около 4,5 млрд грн. Для сравнения, если, например, говорить о показателях самого порта, а порт "Ольвия" в принципе достаточно неплохой среди других портов по показателям, это примерно в 16 раз больше по сравнению с 2019 годом. Практически эти показатели дают чёткую уверенность говорить о том, что это эффективно", – подчеркнул Я.Илясевич.

Говоря о развитии морской и речной инфраструктуры в Украине, Я.Илясевич отметил, что на сегодня в стране функционируют 13 морских портов, есть мощные речные артерии, а украинских моряков, работающих на судах всего мирового океана, около 150 тысяч. Кроме того, добавил он, не следует забывать о тех портах, которые находятся на оккупированных территориях, а это ещё 5 морских портов.

"Украина достаточно сильно позиционируется в этом контексте. Например, украинских моряков, работающих на судах всего мирового океана, на сегодняшний день насчитывается около 150 тысяч. Фактически украинские моряки расцениваются не как рядовой, а как командный состав морских судов ведущих государств мира. Это является весьма существенным показателем и критерием, по которому можно судить о качестве подготовки украинских моряков", - сказал Я.Илясевич.

Как сообщалось, 20 августа был подписан договор о передаче в концессию имущества специализированного морского порта "Ольвия". Концессионер проекта - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара Хамад.

Среди прочего планируется строительство новых объектов недвижимости на территории порта: зернового терминала - универсального перегрузочного комплекса. В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень заработной платы.

Всего за 35 лет концессии, как ожидается, будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.

МинПром

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