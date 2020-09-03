В Китае продолжают закрывать мощности по выпуску кокса Власти Тайюаня, административного центра китайской провинции Шаньси, распорядились о закрытии до конца октября текущего года всех небольших коксовых батарей с высотой камеры 4,3 метра с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды.



Кроме того, остановка части предприятий позволит снизить соотношение мощностей по производству кокса и выплавке стали на северо-востоке Китая до 1 к 2,5. Такая цель была поставлена перед местными властями центральным правительством КНР.



Всего в Тайюане планируется закрыть девять коксохимических предприятий совокупной мощностью 9,2 млн т в год. Это составляет около 60% мощностей по производству кокса в городском округе.



Провинция Шаньси, занимающая первое место в Китае по объему добычи угля, является также крупнейшим центром по производству кокса. За первые семь месяцев 2020 г. объем его выпуска составил 60,3 млн т, что составляет 22,4% от общенационального показателя.



На батареи с высотой камеры 4,3 м приходится порядка 55% мощностей по производству кокса в Шаньси, что соответствует около 72 млн. т в год. Пока не известно, будет ли поддержана инициатива властей Тайюаня в других городах провинции.



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