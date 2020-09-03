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В Украине забастовала еще одна шахта

03.09.20 13:54 , Интерфакс Украина
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12 горняков первой, ночной смены шахты "Жовтнева" по добыче железной руды (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола, объявив акцию протеста с требованями повышения заработной платы, увольнения менеджмента предприятия и возвращения льготного стажа, сообщает дидер профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Работники шахты объявили акцию протеста с требованиями: - повысить зарплату; - уволить менеджмент, загоняет предприятие в кризис; - вернуть льготный стаж по спискам 1,2; - прекратить нарушения при аттестации", - написал М.Волынец на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, с предприятия сообщают, что к протестующим присоединились работники второй, утренней смены: "Администрация не успела их перехватить - они спустились в шахту".

Ранее сообщалось, что премьер-минстр Денис Шмыгаль поручил разобраться с бастующими шахтерами на Львовщине. 

МинПром

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