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В Украине забастовала еще одна шахта
03.09.20 13:54 , Интерфакс Украина
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12 горняков первой, ночной смены шахты "Жовтнева" по добыче железной руды (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола, объявив акцию протеста с требованями повышения заработной платы, увольнения менеджмента предприятия и возвращения льготного стажа, сообщает дидер профсоюза горняков Михаил Волынец.
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