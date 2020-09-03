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Беларусь поставит в Украину 3 млн тонн нефтепродуктов

03.09.20 13:15 , БЕЛТА
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"Белнефтехим" в 2020 году планирует поставить более 3 млн тонн нефтепродуктов в Украину. Об этом заявил заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Владимир Сизов, сообщает БЕЛТА.

"Уверенно чувствуем себя в Украине, будем прилагать все усилия для того, чтобы наращивать здесь свою долю. В 2020-м планируем поставить 3,2 млн т нефтепродуктов. То качество и те условия работы с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, которые сейчас практикуются, позволяют нам уверенно смотреть в будущее на этом рынке", - сказал В.Сизов.

По итогам 2020 года планируется поставка 230 тыс. т дизельного топлива на рынок Польши и 150 тыс. т - в страны Балтии. Планируется наращивать долю присутствия по данному виду топлива на этих рынках. "Перспективным видится и рынок России, но здесь необходимо решить вопросы уравнивания условий хозяйствования белорусских и российских НПЗ в существующих интеграционных объединениях", - добавил заместитель председателя концерна.

"Несмотря на падение, которое произошло в первом и втором кварталах, мы видим: рынок восстанавливается. Надеемся, что объем продажи нефтепродуктов по результатам 2020-го будет на уровне 100% к предыдущему году", - подытожил он.

Как сообщалось, ранее международное ценовое агентство Argus допустило, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут сократить переработку из-за протестов граждан, наблюдающихся сейчас в стране.

Напомним, по данным "А-95", в январе-июле 2020 года белорусские НПЗ увеличили экспорт автомобильных бензинов в Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 450,5 тыс. тонн, тогда как весь импорт бензинов за этот период составил 593 тыс. тонн. Беларусь также является крупнейшим поставщиком дизтоплива в Украину.

МинПром

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