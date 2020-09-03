Кабмин планирует приватизацию каждого из госбанков Кабинет министров на заседании 2 сентября обновил принципы стратегического реформирования государственных банков, которые предполагают сокращение доли государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.



Согласно тексту соответствующего документа, обнародованному на сайте Министерства финансов, государство планирует найти для Укэксимбанка миноритарного инвестора с потенциальной приватизацией в долгосрочной перспективе.



Кроме того, Кабмин сохранил планы по выходу государства из капитала ПриватБанка в перспективе, а также относительно конвертации займа Международной финансовой корпорации (IFC) Всемирного банка в дополнительный капитал Укргазбанка. В частности, планируется, что соглашение между IFC и Укргазбанком будет заключено до октября 2020 года.



В принцах стратегического реформирования госбанков также указывается, что на данный момент государство создает все необходимые предпосылки для обеспечения вступления международных финансовых организаций (МФО) в капитал Ощадбанка до конца 2020 года, в том числе в октябре 2020 года планируется вхождение последнего в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).



Согласно ожиданиям правительства, участие МФО в капитале Ощадбанка приведет к мажоритарной или полной приватизации банка до конца 2025 года.



В соответствующем документе также уточняется, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после окончания "коронакризиса" и достижения стабильного восстановления экономики (роста ВВП на протяжении двух кварталов), но не позднее декабря 2021 года.



Согласно планам, госбанки не позже трех месяцев после достижения стабильного восстановления экономики совместно с Министерством финансов должны разработать стратегию и "дорожную карту" по выходу государства из капитала.



Кроме того, с целью обеспечения реализации и осуществления соответствующих мероприятий, госбанкам необходимо будет привлечь международный инвестиционный банк, который будет определяться набсоветом.



Еще одним шагом, согласно стратегии, является реализация банками мероприятий по продаже доли государства в соответствии с согласованным в "дорожных картах" графиком, но не позднее конца 2024 года.



В документе подчеркивается, что во время пандемии COVID-19 возможно только проведение подготовки к выходу государства из капитала банков, тогда как сам процесс будет инициирован и выполнен в период дальнейшего восстановления экономики.



Одним из подготовительных шагов для выхода Украины из капитала госбанков является проведение банками стресс-тестов в период с августа по декабрь 2020 года с целью определения потенциальной потребности в капитале из-за "коронакризиса", свидетельствуют стратегия.



Отдельным пунктом правительство обозначило в стратегии, что государство будет постепенно менять облигации, которыми осуществлялась докапитализация госбанков, на стандартные рыночные гособлигации, а любая дальнейшая докапитализация будет осуществляться с помощью стандартных рыночных гособлигаций.



Соответствующим документом также были очерчены бизнес-модели каждого госбанка, в частности, правительство видит ПриватБанк ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ), Ощадбанк – универсальным банком, обслуживающим розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка.



В свою очередь, правительство определило Укргазбанк как банк, занимающий ведущую рыночную позицию в сфере экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе, а Укрэксимбанк – как преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичной присутствием в розничном секторе.



В соответствующей стратегии также указывается, что при работе с государственными предприятиями, госбанкам необходимо будет рассматривать кредитование только прибыльных госкомпаний на полностью коммерческой основе с учетом рисков.



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