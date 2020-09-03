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Китайцы построят для английской компании рудник в Африке

03.09.20 12:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Зарегистрированная в Великобритании компания Kodal Minerals подписала соглашение о взаимопонимании с китайской инжиниринговой и строительной компанией Sinohydro по литиевому проекту Bougouni на юге Мали.

В соответствии с соглашением Sinohydro поможет Kodal с составлением ТЭО проекта, оценкой потребностей в финансировании и, возможно, в привлечении средств. В перспективе планируется заключение EPC-контракта на строительство рудника.

Кроме того, британская компания надеется на то, что Sinohydro поможет ей наладить контакт с местными властями. Sinohydro, являющаяся дочерней структурой китайской госкорпорации PowerChina, специализируется на реализации инфраструктурных и строительных проектов в странах Африки.

В Мали она ведет очень активную деятельность, в частности, строит ГЭС в бассейне реки Сенегал. Позиции компании в этой стране не изменились и после недавнего военного переворота.

Kodal обратилась к властям Мали за лицензией на добычу полезных ископаемых в январе текущего года. На руднике Bougouni, после того как он будет построен, планируется ежегодно добывать порядка 220 тыс. т 6%-го концентрата сподумена (силиката лития и алюминия). Покупателем этого сырья может стать, в частности, китайская компания Shandong Ruifu Lithium Industry, имеющая завод по выпуску карбоната и гидроксида лития.

Несмотря на падение цен на литий в 2018-2020 гг. многие компании сохраняют интерес к этому направлению. По ряду прогнозов, рост потребления этого металла в мире скоро возобновится, а в середине 20-х гг. нынешний избыток предложения сменится дефицитом.

МинПром

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