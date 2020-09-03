Центрэнерго хочет объединяться только с перспективными шахтами

ПАО "Центрэнерго" рассмотрит возможность присоединения шахт после их аудита. В состав предприятия смогут войти исключительно экономически перспективные угольные предприятия, не имеющие долговых и социальных обязательств от предыдущих владельцев.



Об этом говорится в сообщении “Центрэнерго”.



"ПАО "Центрэнерго" заинтересовано в действиях, направленных на создание в своем составе совместно с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства", - сообщили в компании.



Ожидается, что такой шаг позволит государственной энергогенерирующей компании достичь конкурентной себестоимости выработки электроэнергии.



"В то же время мы отмечаем, что обязательное и необходимое условие для этого процесса - проведение предварительного аудита шахт, и только по его результатам передача государственной энергогенерирующей компании исключительно экономически перспективной угледобычи. При этом все социальные и долговые обязательства предыдущих владельцев должны быть погашены до момента передачи", - добавили на предприятии.



Теперь решение о проведении аудита должно поддержать Министерство энергетики.



В "Центрэнерго" отметили и важность социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий - о них должны позаботиться профильные структуры исполнительной власти в соответствии с концепцией трансформации угольных регионов.



Напомним, 2 сентября Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества создал рабочую группу для выбора оптимальной модели объединения "Центрэнерго" с государственными шахтами.



По мнению правительства, такое объединение позволит повысить инвестиционную привлекательность "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021, а также отказаться от государственных дотаций в угольную отрасль.



"Центрэнерго" является единственным потребителем угольной продукции государственных украинских шахт. В состав компании входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС.



МинПром

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