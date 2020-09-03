В Раде предлагают урезать субсидии украинцам на 2 млрд грн В среду, 2 сентября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал за основу и в целом законопроект №3991, в котором прописаны новые изменения в государственный бюджет на 2020 год. Об этом сообщает Первый деловой телеканал со ссылкой на источник из Верховной Рады.



Указывается, что речь идет о сокращении субсидий для украинцев, которые были предусмотрены для оплаты жилищно-коммунальных услуг.



Сообщается, что субсидирование со стороны украинской власти было сокращено на 2,1 млрд грн.



"Бюджетный комитет только что поддержал изменения в госбюджет (законопроект 3991), предусматривающий уменьшение субсидий на оплату ЖКХ на 2 млрд 159 млн гривен", – говорится в сообщении источника.



Также уже известно, что указанная сумма пойдет на финансирование таких государственных структур, как Государственное бюро расследований, Министерство юстиций и Министерство энергетики Украины. Также часть суммы пойдет на строительство украинских дорог.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



