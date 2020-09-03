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В Раде предлагают урезать субсидии украинцам на 2 млрд грн

03.09.20 12:04
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В среду, 2 сентября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал за основу и в целом законопроект №3991, в котором прописаны новые изменения в государственный бюджет на 2020 год. Об этом сообщает Первый деловой телеканал со ссылкой на источник из Верховной Рады.

Указывается, что речь идет о сокращении субсидий для украинцев, которые были предусмотрены для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Сообщается, что субсидирование со стороны украинской власти было сокращено на 2,1 млрд грн.

"Бюджетный комитет только что поддержал изменения в госбюджет (законопроект 3991), предусматривающий уменьшение субсидий на оплату ЖКХ на 2 млрд 159 млн гривен", – говорится в сообщении источника.

Также уже известно, что указанная сумма пойдет на финансирование таких государственных структур, как Государственное бюро расследований, Министерство юстиций и Министерство энергетики Украины. Также часть суммы пойдет на строительство украинских дорог.

МинПром

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