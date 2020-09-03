Укроборонпром не должен влиять на спецэкспортеров – Уруский Эффективное управление военной и стратегической промышленностью требует уменьшения количества спецэкспортеров, а также ограничения воздействия на них со стороны Укроборонпрома.



Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал в эксклюзивном интервью Укринформу.



"Необходимо восстановить экономические связи со странами, которые являются традиционными рынками сбыта продукции оборонно-промышленного комплекса Украины, и были потеряны по разным причинам, в частности из-за давления со стороны конкурентов и организованных коррупционных скандалов вокруг наших спецэкспортеров. Всего с целью эффективного управления военной и стратегической промышленностью необходимо уменьшить количество спецэкспортеров, а также ограничить влияние на них со стороны ГК Укроборонпром", - сказал О.Уруский.



По его убеждению, Украина не имеет времени полагаться на будущую прибыль от производства, создание которых займет несколько лет, поэтому основным направлением сегодня должна быть помощь имеющимся промышленным производствам.



"Надо найти рынки сбыта для тех товаров, которые могут быть сделаны сегодня. Это касается прежде всего завоевание рынков стран третьего мира с целью поддержки нашего производителя, поиска рынков, на которых наша сегодняшняя продукция является конкурентоспособной. Это позволит выжить промышленности в текущих, мягкие мягко говоря, непростых условиях", - сказал вице-премьер-министр.



Параллельно он предлагает создавать условия для организации производств и привлечения инвесторов как для новых совместных предприятий, так и развития наукоемких технологий.



Как известно, ранее О.Уруский заявлял о том, что концерн "Укроборонпром" в ближайшее время пройдет через существенные трансформации, менеджмент на нем также будет изменено. Также будет изменено название, поскольку предыдущее "стало токсичным". В общем после реформы ОПК будет определено 5-8 направлений хозяйственных объединений, холдинговых компаний.



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