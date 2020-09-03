Украина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала Россию По итогам всемирного рейтинга инноваций, составленного специалистами Global Innovation Index, Украина заняла 45-ю строчку среди ряда лучших. Об этом свидетельствует соответствующий доклад организации.



Указывается, что в сравнении с прошлым годом страна несколько нарастила свой результат и заняла более высокое место.



Важно сказать, что при расчете "глобального индекса инноваций", учитывались такие факторы, как человеческий капитал, развитие бизнеса и инфраструктуры, уровень технологичности, а также креативности.



Также стоит сказать, что в этом рейтинге Украина смола обогнать даже Россию, которая заняла в данном списке лишь 47-е место.



В то же время верх рейтинга заняла Швейцария. Также в тройку лучших попали Швеция и США.



Напомним, что в 2019 году Южная Корея сохранила свои позиции самой инновационной страны в мире. За ней тогда шла Германия.



Тем временем Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2019 году.



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