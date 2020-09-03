За 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн руды В январе-августе 2020 года морские порты Украины обработали 105,77 млн т грузов, свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины.



За 8 месяцев 2020 портовые операторы в морских портах Украины обработали 105,77 млн тонн грузов, что на 5 млн т или на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка экспортных грузов возросла до 80,8 млн т (+5,4%), импортных до 16,1 млн т (+0,9%), транзитных до 7,3 млн т (+4,6%), каботажных до 1,6 млн т (+30,8%).



Лидерами по объемам перевалки является руда и зерновые грузы. В указанный период, первое место занимают зерновые грузы, перевалка которых составила 30,7 млн тонн. На втором месте - руда в объеме 30,2 млн т, что на 27,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка чугуна возросла на 49,8% и составляет 2,3 млн т, масла на 4,1% в объеме 4 млн т, а нефти - в 2,5 раза, объемом обработки 1,4 млн т.



Перевалка контейнеров достигла отметки в 690,6 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 9,2%.



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