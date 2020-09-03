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Вьетнамские металлурги требуют введения пошлин на прокат из Китая

03.09.20 11:02 , Металлоснабжение и сбыт
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Несколько вьетнамских металлургических компаний обратились в Министерство промышленности и торговли с призывом о скорейшем введении антидемпинговых пошлин на китайский холоднокатаный прокат, поставки которого якобы причиняют им ущерб.

Еще в сентябре 2019 г. компании Posco Vietnam, China Steel Sumikin Vietnam и Phu My Flat Steel подали иск против китайских поставщиков данной продукции, обвинив их в демпинге.

Однако в конце августа текущего года Министерство заявило, что продлевает срок расследования до марта 2021 г. По его оценкам, эпидемия коронавируса изменило рыночную ситуацию, поэтому нужно время, чтобы прояснить ее.

Как заявляют вьетнамские металлурги, с их точки зрения дело не терпит отлагательства. По их данным, китайский холоднокатаный прокат продается во Вьетнаме на 4-14% дешевле, чем местная продукция, и на 9-19% дешевле, чем холоднокатаные рулоны из Японии, Кореи и Тайваня.

МинПром

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