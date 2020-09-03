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Для восстановления экономики Франции необходимы 100 млрд евро

03.09.20 10:35 , Интерфакс
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс представит правительству план на 100 млрд евро по перезапуску экономики страны после пандемии, пишет Le Figaro. Днем ранее премьер сказал изданию, что план не ограничится "перевязкой ран", нанесенных кризисом.

"Речь идет о том, чтобы одновременно немедленно запустить инвестиции и деловую активность для преодоления последствий кризиса и произвести структурные изменения, которые будут оказывать длительное влияние на экономику", - объяснил он.

Ж.Кастекс выделил три приоритетных задачи, на которые будут направлены средства. Около трети финансирования (30 млрд евро) пойдет на "озеленение" экономики, еще 35 млрд евро - на повышение конкурентоспособности Франции.

"Налоги на производство снизятся на 10 млрд евро в 2021 году и на 10 млрд в 2022 году (. . .). Эта мера крайне важна для защиты нашей промышленности", - сказал он.

Оставшиеся средства (35 млрд евро) планируется направить на социальные и инфраструктурные проекты. По словам Ж.Кастекса, приоритетом является создание рабочих мест для молодежи.

Премьер-министр отметил, что объем предложенного плана почти в четыре раза больше объема поддержки экономики в 2008 году. Ж.Кастекс рассчитывает, что он позволит экономике страны вернуться к докризисному уровню в 2022 году.

МинПром

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