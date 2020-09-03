Big River Steel запускает новые прокатные мощности Американская металлургическая компания Big River Steel запускает проект строительства второй очереди предприятия, расположенного в штате Арканзас. Первая очередь вступила в строй в 2014 г.



Как заявил генеральный директор Big River Steel Дэйв Стиклер, завершается процесс привлечения финансирования для проекта стоимостью 700 млн долл. и получения разрешений и лицензий. Начало строительства ожидается в ноябре-декабре текущего года.



Ранее компания намеревалась вложить более 1,2 млрд долл. в удвоение мощностей по выплавке стали, которые в настоящее время составляют 1,5 млн. т в год. Но сейчас речь идет лишь об установке второго стана горячей прокатки.



Кроме того, Big River Steel планирует выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. С этой целью на заводе будут установлены реверсивный стан холодной прокатки, на котором, в частности, можно будет получать неориентированную электротехническую сталь, востребованную в производстве электромобилей, а также линии цинкования и нанесения полимерного покрытия для нужд автомобилестроителей и изготовителей бытовой техники.



В настоящее время 49,9% акций Big River Steel находятся в собственности корпорации U.S. Steel, которая может выкупить оставшиеся 50,1% до 2023 г. и, скорее всего, сделает это.



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