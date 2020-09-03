Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Big River Steel запускает новые прокатные мощности

03.09.20 10:16 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Американская металлургическая компания Big River Steel запускает проект строительства второй очереди предприятия, расположенного в штате Арканзас. Первая очередь вступила в строй в 2014 г.

Как заявил генеральный директор Big River Steel Дэйв Стиклер, завершается процесс привлечения финансирования для проекта стоимостью 700 млн долл. и получения разрешений и лицензий. Начало строительства ожидается в ноябре-декабре текущего года.

Ранее компания намеревалась вложить более 1,2 млрд долл. в удвоение мощностей по выплавке стали, которые в настоящее время составляют 1,5 млн. т в год. Но сейчас речь идет лишь об установке второго стана горячей прокатки.

Кроме того, Big River Steel планирует выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. С этой целью на заводе будут установлены реверсивный стан холодной прокатки, на котором, в частности, можно будет получать неориентированную электротехническую сталь, востребованную в производстве электромобилей, а также линии цинкования и нанесения полимерного покрытия для нужд автомобилестроителей и изготовителей бытовой техники.

В настоящее время 49,9% акций Big River Steel находятся в собственности корпорации U.S. Steel, которая может выкупить оставшиеся 50,1% до 2023 г. и, скорее всего, сделает это.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:04
В Раде предлагают урезать субсидии украинцам на 2 млрд грн
11:52
Укроборонпром не должен влиять на спецэкспортеров – Уруский
11:32
Украина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала Россию
11:17
За 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн руды
11:02
Вьетнамские металлурги требуют введения пошлин на прокат из Китая
10:49
Ford продолжает сокращать рабочих
10:35
Для восстановления экономики Франции необходимы 100 млрд евро
09:57
NMDC увеличила добычу и продажи железной руді
09:30
Норникель начал разведку на четырех новых месторождениях
09:03
Суд обязал ПриватБанк выплатить Суркисам 10 млрд грн
08:58
В июле Турция сократила экспорт стали
08:07
Экономика Австралии скатилась в рецессию
02.09.20
17:48
Из Фонда борьбы с коронавирусом потрачено менее 30%
17:34
Шмыгаль поручил разобраться с бастующими шахтерами
17:06
Суд вернул топ-менеджерам высокие зарплаты
16:46
Постоянный контракт позволит Одесскому припортовому стать прибыльным
16:23
Рада хочет развивать в Украине электротранспорт
16:09
Засуха не даст Украине собрать рекордный урожай – Шмыгаль
15:41
В вопросах протекционизма Украина должна брать пример с ЕС - Кисилевский
15:34
В январе-августе украинские металлурги снизили выплавку стали
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!