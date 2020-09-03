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Норникель начал разведку на четырех новых месторождениях

03.09.20 09:30
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В 2020 году "Норникель" начал разведку на четырех новых месторождениях в Забайкальском крае для расширения ресурсной базы одного из наиболее перспективных проектов компании — Быстринского ГОКа, пишет газета "Коммерсант".

"Норникель" в 2020 году получил лицензии и права на разведку на Южно-Аленуйской, Северо-Аленуйской, Восточно-Выстовской и Западно-Мостовской площадях в Забайкалье.

Прогнозные ресурсы месторождений неизвестны. По данным Российского федерального геологического фонда, поиски месторождений меди и золота Аленуйской площади ведутся за счет средств предприятия, а окончание работ ожидается в 2022 году.

Быстринский ГОК мощностью 10 млн тонн руды был введен в промышленную эксплуатацию в 2019 году. Запасы руды оцениваются в 341 млн тонн с содержанием 0,7% меди и 0,9 г золота на тонну. В прошлом году ГОК переработал 7,5 млн тонн добытых руд и произвел 170,9 тыс. тонн медного концентрата и 312,6 тонны золотого концентрата, говорится в проспекте к евробондам. EBITDA составила $349 млн. По оценкам "Норникеля", после выхода на полную мощность годовая EBITDA Быcтринского ГОКа должна вырасти до 470 млн.
долл.

МинПром

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