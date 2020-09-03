Суд обязал ПриватБанк выплатить Суркисам 10 млрд грн Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном взыскании с "ПриватБанка" почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов, сообщает пресс-служба регулятора



"Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка" и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков, - сказано в комментарии НБУ. – Судебные процессы вокруг "ПриватБанка» продолжаются. Мы считаем, что решение о конвертации средств, связанных с экс-владельцами лиц в "ПриватБанке" в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения "ПриватБанка" и финансовой системы".



2 сентября Печерский суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к "ПриватБанку" и обязал госбанк выплатить им 350 млн (10 млрд грн). В такую сумму истцы оценили сумму депозитов и процентов по ним, которые были оформлены до его национализации.



Позиция "ПриватБанка" заключается в том, что все его обязательства перед компаниями Суркисов были выполнены в ходе конвертации их средств в акции банка.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



