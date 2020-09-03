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Суд обязал ПриватБанк выплатить Суркисам 10 млрд грн

03.09.20 09:03
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Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном взыскании с "ПриватБанка" почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов, сообщает пресс-служба регулятора

"Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации "ПриватБанка" и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков, - сказано в комментарии НБУ. – Судебные процессы вокруг "ПриватБанка» продолжаются. Мы считаем, что решение о конвертации средств, связанных с экс-владельцами лиц в "ПриватБанке" в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения "ПриватБанка" и финансовой системы".

2 сентября Печерский суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к "ПриватБанку" и обязал госбанк выплатить им 350 млн (10 млрд грн). В такую сумму истцы оценили сумму депозитов и процентов по ним, которые были оформлены до его национализации.

Позиция "ПриватБанка" заключается в том, что все его обязательства перед компаниями Суркисов были выполнены в ходе конвертации их средств в акции банка.

МинПром

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