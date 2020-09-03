В июле Турция сократила экспорт стали Согласно данным ассоциации сталепроизводителей Турции, за июль 2020 года турецкие металлургические предприятия выплавили 3,1 млн. тонн стали - на 7,5% больше в годовом соотношении. За 7 месяцев объёмы сократились на 2,4% до 19,4 млн. тонн, а коэффициент загрузки производственных мощностей составил 67%.



Потребление готовой металлопродукции выросло в июле на 20,2% год к году до 2,7 млн. тонн, в январе-июле - на 10,4% до 16,1 млн. тонн.



Экспорт металлопродукции в июле снизился на 1,6% до 1,9 млн. тонн, в стоимостном выражении - на 8,7% до $1,3 млрд. За 7 месяцев объёмы сократились на 9,9% до 11,8 млн. тонн, в денежном эквиваленте показатели ухудшились на 15,8% до $8,1 млрд. Поставки в ЕС, в частности, были снижены на 21%, в США - увеличены на 145%.



Стальной импорт в июле составил 1,2 млн. тонн, рост в годовом соотношении - 17,4%. За январь-июль ввоз зарубежного металлопроката вырос на 11,6% до 7,7 млн. тонн. Доля импорта в общем объёме стального потребления Турции - 52%.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



