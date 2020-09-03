В июле Турция сократила экспорт стали

Согласно данным ассоциации сталепроизводителей Турции, за июль 2020 года турецкие металлургические предприятия выплавили 3,1 млн. тонн стали - на 7,5% больше в годовом соотношении. За 7 месяцев объёмы сократились на 2,4% до 19,4 млн. тонн, а коэффициент загрузки производственных мощностей составил 67%.
Потребление готовой металлопродукции выросло в июле на 20,2% год к году до 2,7 млн. тонн, в январе-июле - на 10,4% до 16,1 млн. тонн.
Экспорт металлопродукции в июле снизился на 1,6% до 1,9 млн. тонн, в стоимостном выражении - на 8,7% до $1,3 млрд. За 7 месяцев объёмы сократились на 9,9% до 11,8 млн. тонн, в денежном эквиваленте показатели ухудшились на 15,8% до $8,1 млрд. Поставки в ЕС, в частности, были снижены на 21%, в США - увеличены на 145%.
Стальной импорт в июле составил 1,2 млн. тонн, рост в годовом соотношении - 17,4%. За январь-июль ввоз зарубежного металлопроката вырос на 11,6% до 7,7 млн. тонн. Доля импорта в общем объёме стального потребления Турции - 52%.