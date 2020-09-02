Из Фонда борьбы с коронавирусом потрачено менее 30% По состоянию на 1 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн - это 29% от общей суммы.



Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии ЭП.



"По состоянию на 1 сентября на здравоохранение использовано - 583 млн грн из 16,3 млрд грн выделенных средств, на социальную защиту - 8,8 млрд грн из 10,6 млрд грн, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,5 млрд грн.



Министерству образования и науки Украины, а именно на возврат средств за пробное ВНО, направлено и использовано 52,5 млн грн. На строительство и ремонт дорог использовано 7,2 млрд грн из 35 млрд грн, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы", - отчитались в Минфине.



В то же время на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделили 524,2 млн грн, которые также еще не использованы.



"Цель Минфина - обеспечить эффективное распределение средств Фонда борьбы с COVID-19 и других бюджетных средств на преодоление пандемии и обеспечить максимальный контроль и целевое их использование.



Со своей стороны Минфин будет и в дальнейшем регулярно публиковать на своем сайте информацию о бюджетных расходах на преодоление COVID-19 для обеспечения общественного контроля за использованием этих средств", - добавил министр.



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