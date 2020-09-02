Суд вернул топ-менеджерам высокие зарплаты Национальный банк Украины (НБУ) восстановил уровень "докарантинных" зарплат после признания Конституционным судом (КС) неконституционными введенные на период карантина ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний в 47 тыс. грн в месяц.



Согласно сообщениям о существенных изменениях, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), 31 августа глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 477,8 тыс. грн, а замглавы правления Екатерина Рожкова — 316,4 тыс. грн зарплаты, передает Интерфакс-Украина.



Сообщения о зарплате других членов правления пока не обнародованы.



Как сообщалось, Конституционный суд по обращению судей Верховного Суда 28 августа отменил положения закона "О государственном бюджете на 2020 год", которыми был ограничен максимальный размер выплат судьям, чиновникам и топ-менеджерам государственных предприятий.



Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн.



При этом законом органичена максимальная заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) размером 10 минимальных зарплат. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.



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