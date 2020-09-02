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Постоянный контракт позволит Одесскому припортовому стать прибыльным

02.09.20 16:46 , РБК Украина
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Заключение долгосрочного давальческого контракта позволит существенно увеличить прибыльность работы Одесского припортового завода, поскольку откроет возможности для снижения себестоимости продукции и ее более выгодной реализации.

Об этом говориться в колонке управляющего партнера компании-давальца ОПЗ "Агро Газ Трейдинг" Александра Горбуненко на "Цензор.Нет".

Одесский припортовый завод работает по контракту с "Агро Газ Трейдинг", срок действия которого был продлен на 4 месяца из-за блокировки конкурса по отбору давальца предприятия. Такой краткосрочный контракт, по словам А.Горбуненко, стал вынужденной мерой и накладывает большие ограничения на работу.

"Допустим, из-за короткого срока действия соглашения, мы не можем заранее законтрактовать нужный объем газа и зарезервировать мощности газотранспортной системы на несколько месяцев вперед, хотя это снизило бы себестоимость сырья", - пишет руководитель АГТ.

Закрыты и наиболее прибыльные пути реализации готовой продукции Одесского припортового - прямые поставки зарубежным контрагентам и участие в крупных тендерах.

А.Горбуненко указывает, что заключение долгосрочного контракта после определения победителя в конкурсе ОПЗ позволит диверсифицировать поставки природного газа, снизив его среднюю стоимость, и начать продавать продукцию завода по более выгодным ценам.

"Согласно условиям контракта, представленного в рамках конкурса по отбору давальца, половину маржи при реализации готовой продукции получает сам завод. Следовательно, все перечисленные положительные эффекты от действия долгосрочного контракта позволят существенно увеличить прибыль предприятия", - подчеркнул А.Горбуненко.

Напомним, что Одесский припортовый завод заработал в августе прошлого года после длительного простоя. Запустить завод удалось после заключения давальческого контракта с "Агро Газ Трейдинг".

За год на предприятии было произведено 796 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака, большая часть которых экспортируется на внешние рынки.

МинПром

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