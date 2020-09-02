В вопросах протекционизма Украина должна брать пример с ЕС - Кисилевский Украине стоит присмотреться к опыту ЕС в вопросах протекционизма своих производителей, который, в свою очередь, бумерангом бьет по украинским производителям. Об этом заявил народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.



"Из Брюсселя нам постоянно советуют не вводить защитные и другие протекционистские меры и последовательно критикуют попытки Украины поддерживать свою промышленность. Поэтому Украине нужно брать пример с ЕС, однако следовать не столько советам, сколько их реальным действиям по развитию собственной промышленности", - написал политик на своей странице в соцсети Facebook.



Д.Кисилевский обратил внимание на то, что Турция недавно добилась от ВТО создания панели, которая рассмотрит законность введения Евросоюзом квот на импортную сталь. "Официальная Анкара медленно, но неотвратимо идет по пути защиты национального производителя даже в таком сложном кейсе как торговая война с ЕС", - отметил он.



Политик подчеркнул, что украинские металлурги также страдают от защитных мер ЕС. "Поэтому в случае успеха Турции Киев также мог бы инициировать разбирательства в ВТО, если не будет достигнут прогресс в двусторонних консультациях по данному вопросу", - считает Д.Кисилевский.



МинПром



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