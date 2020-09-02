Засуха не даст Украине собрать рекордный урожай – Шмыгаль Урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году, что связано с погодными условиями. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров, сообщает Укринформ.



"По прогнозам Министерства экономики и экспертов в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году. Основная причина - негативное влияние погодных условий. Это конечно засуха, которая была по всей стране", - подчеркнул Премьер-министр.



В частности, по его словам, очень сильно пострадала Одесская область.



Как сообщалось, сельхозпроизводители по состоянию на 31 августа этого года собрали 41,2 млн тонн основных культур с площади 10,94 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,4 млн тонн (9,68 млн га, 63%).



Украина по итогам 2019 года собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 млн тонн.



МинПром







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