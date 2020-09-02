Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Засуха не даст Украине собрать рекордный урожай – Шмыгаль

02.09.20 16:09 , Укринформ
печать
размер текста:

Урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году, что связано с погодными условиями. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров, сообщает Укринформ.

"По прогнозам Министерства экономики и экспертов в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году. Основная причина - негативное влияние погодных условий. Это конечно засуха, которая была по всей стране", - подчеркнул Премьер-министр.

В частности, по его словам, очень сильно пострадала Одесская область.

Как сообщалось, сельхозпроизводители по состоянию на 31 августа этого года собрали 41,2 млн тонн основных культур с площади 10,94 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,4 млн тонн (9,68 млн га, 63%).

Украина по итогам 2019 года собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 млн тонн.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:41
В вопросах протекционизма Украина должна брать пример с ЕС - Кисилевский
15:34
В январе-августе украинские металлурги снизили выплавку стали
15:21
Кабмин создал спецгруппу для решения вопроса об объединении госшахт и Центрэнерго
15:03
Об изменении цены на газ должны предупреждать за 5 дней
14:45
Рада отменила трудовые книжки
14:27
Металлурги Северной Европы готовы повышать цены
14:07
Импорт газа в Украину вырос на 30%
13:41
Со 2 октября НБУ выводит из обращения монеты номиналом 25 коп.
13:24
В ОАЭ хотят построить новый мощный метзавод
13:08
Падение Индекса производства базовых отраслей замедлилось почти вдвое
12:58
Меркель полна решимости достроить Северный поток-2
12:40
Фракция СН хочет выделить Минпромышленности 50 млн грн без детализации расходов
12:23
В Гане хотят возобновить производство алюминия
12:01
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
11:46
В регионах дорожают бензин и дизтопливо
11:25
Восстановление мирового спроса подстегнуло цены на украинский экспорт
11:07
Danieli поставит в Китай 4 электродуговые печи
10:55
США усилят экономическое давление на Китай
10:43
Канада будет добывать никель в Лимпопо
10:26
Бразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатов
01.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!