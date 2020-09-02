|
Кабмин создал спецгруппу для решения вопроса об объединении госшахт и Центрэнерго
02.09.20 15:21 , Бизнес Цензор
печать
Кабинет министров принял решение о создании Межведомственной рабочей группы по обработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и "Центрэнерго". Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
01.09.20