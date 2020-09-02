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Об изменении цены на газ должны предупреждать за 5 дней

02.09.20 15:03 , Укринформ
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Газоснабженческие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей. Об этом написала в Фейсбуке НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Укринформ.

"Газоснабженческие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей. В сентябре мы предлагали газ нашим клиентам за 4,7 грн за кубометр. А газсбыты - по 5,49 грн за кубометр, но их клиенты узнали об этом постфактум и уже после напоминаний от регулятора - НКРЭКУ ", - говорится в сообщении.

В Украине примерно 12,5 млн потребителей используют газ для бытовых нужд. По оценке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРМ ( объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - группой Нафтогаз и около 29% объемов - другими поставщиками.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 28 августа рекомендовал газоснабженческим компаниям информировать население об изменениях цен до введения их в действие и устанавливать цены на уровне, который существовал бы в условиях высокой конкуренции на рынке. Рекомендации являются обязательными к исполнению и были предоставлены 38 компаниям, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте АМКУ.

МинПром

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