Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рада отменила трудовые книжки

02.09.20 14:45 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3623 в первом чтении проголосовали 283 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В связи с этим предполагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для ведения трудовых книжек, исчисления страхового стажа, заключения трудового договора, назначения пенсий, а также установить условия доступа к этой информации.

Согласно законопроекту реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В течение пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.

В реестр предлагается вносить информацию об основном месте работы работника, о правах на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия, об обучении лиц в учреждениях высшего образования, а также их образовании и стаже, о стажировке студентов и учащихся высших и профессионально-технических учебных заведений.

В реестре также будут отображаться данные о принятии присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления, о присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего, о рангах дипломатических служащих, о трудовой деятельности кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:09
Засуха не даст Украине собрать рекордный урожай – Шмыгаль
15:41
В вопросах протекционизма Украина должна брать пример с ЕС - Кисилевский
15:34
В январе-августе украинские металлурги снизили выплавку стали
15:21
Кабмин создал спецгруппу для решения вопроса об объединении госшахт и Центрэнерго
15:03
Об изменении цены на газ должны предупреждать за 5 дней
14:27
Металлурги Северной Европы готовы повышать цены
14:07
Импорт газа в Украину вырос на 30%
13:41
Со 2 октября НБУ выводит из обращения монеты номиналом 25 коп.
13:24
В ОАЭ хотят построить новый мощный метзавод
13:08
Падение Индекса производства базовых отраслей замедлилось почти вдвое
12:58
Меркель полна решимости достроить Северный поток-2
12:40
Фракция СН хочет выделить Минпромышленности 50 млн грн без детализации расходов
12:23
В Гане хотят возобновить производство алюминия
12:01
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
11:46
В регионах дорожают бензин и дизтопливо
11:25
Восстановление мирового спроса подстегнуло цены на украинский экспорт
11:07
Danieli поставит в Китай 4 электродуговые печи
10:55
США усилят экономическое давление на Китай
10:43
Канада будет добывать никель в Лимпопо
10:26
Бразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатов
01.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!