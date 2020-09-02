Импорт газа в Украину вырос на 30% "Оператор ГТС Украины" за 8 месяцев 2020 года протранспортировало 12,5 млрд куб. м газа из Европы на заказ своих клиентов, что на 30% (на 2,9 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года и это также на 63% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.



Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.



"Импорт газа в Украину стал рекордным за последние пять лет. В данном случае это хорошая новость, ведь 65% из этих объемов трейдеры завели в Украину для хранения и дальнейшего транзита, и только остальные - ушли на украинский рынок. Это означает, что Украина геополитически и экономически является интересным и выгодным партнером для Европы. Поэтому Оператор ГТС и в дальнейшем будет работать над бизнес-развитием своих возможностей, в том числе по направлению создать в Украине европейский газовый хаб", - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.



Всего за январь-август 2020 года импорт из Словакии составил 8,0 млрд куб. м (+ 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 3,2 млрд куб. м (+ 20%), из Польши - 1,3 млрд куб. м (+ 34%).



Виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года, импортировано 38%, или 4,7 млрд куб. м: из Словакии - 1,6 млрд куб.м, Венгрии - 2,3 млрд куб. м, Польши - 0,8 млрд куб. м.



По оперативным данным ОГТСУ, в августе 2020-го в Украину было импортировано 3,4 млрд куб. м природного газа, что на 58% (или 1,2 млрд куб. м) больше импортных объемы июля и на 67% (или 1,4 млрд куб. м) больше показателя августа 2019 года.



Также в августе впервые были осуществлены реверсные транспортировки из Румынию в Украину.



Среднесуточный объем транспортировки газа из европейских стран в Украину в августе составил 109 млн куб. м, тогда как в январе этого года он составил в семь раз меньше - всего 15 млн куб м.



С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 8,2 млрд куб. м импортируемых объемов. Из них 60% (или 4,9 млрд куб. м) поступили в режиме "shorthaul - таможенный склад" и 40% (3,3 млрд куб.м) в режиме "граница- таможенный склад".



Всего за период января-июля транспортировки газа из ЕС в Украину заказывали 72 трейдеров, из них 45 украинских компаний и 27 иностранных. А услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовались более полусотни компаний - большая часть из которых являются нерезидентами.



Оператор ГТС заметил, что с 1 сентября начал ремонтные работы на участке газопровода "Лупинг №4", который проходит через ГТС "Будинце" на границе со Словакией, и планирует завершить их до 21 сентября.



Как известно, с ноября 2015 года голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из РФ.



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