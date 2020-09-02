Падение Индекса производства базовых отраслей замедлилось почти вдвое В июле 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 5,3% г/г. Это в 1,8 раз меньше, чем в июне (9,6%). Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (август 2020 года).



Как отмечается в обзоре, активное восстановление потребительского спроса на фоне роста доходов населения и улучшения потребительских настроений обусловило ускорение роста розничной торговли (до 8,5% г/г). Дополнительную поддержку розничной торговле, а также пищевой промышленности оказывала переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные поездки.



"Однако инвестиционный спрос оставался слабым, что сдерживало производство инвестиционных промышленных товаров, в частности продукции машиностроения", - говорится в документе.



В целом спад в промышленности замедлился (до 4,2% г/г) за счет улучшения показателей добывающей промышленности и энергетики. Наверстывание темпов уборки урожая и лучшая урожайность ранних зерновых по сравнению со стартом сбора урожая обусловили замедление спада в сельском хозяйстве (до 5,8% г/г). Объемы строительства сократились (на 1,1% г/г) из-за дальнейшего углубления спада жилищного строительства, отметили в НБУ.



Напомним, в июне 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось до 9,6% г/г (8,9% г/г в мае).



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