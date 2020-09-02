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Фракция СН хочет выделить Минпромышленности 50 млн грн без детализации расходов

02.09.20 12:40 , Экономическая правда
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Народные депутаты фракции "Слуга народа" подали законопроект, которым предлагают перераспределить в государственном бюджете средства в сумме 50,1 млн грн в пользу новообразованного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, без детализации, на что именно будут потрачены деньги.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Среди инициаторов проекта народные депутаты Евгений Шевченко, Валерий Зуб, Галина Третьякова, Георгий Мазурашу и Максим Павлюк - все из правящей фракции "Слуга народа".

Законопроектом депутаты предлагают перераспределить 50,1 млн грн из программы Минэкономики на программу Минстратегпрома "Руководство и управление в сфере стратегических отраслей промышленности".

"Почему именно такая сумма указана инициаторами изменений в бюджет и на достижение каких именно результатов будут потрачены средства, не указано", - объясняет Statewatch.

В пояснительной записке лаконично сформирована цель расходов: "определить министерство главным распорядителем и обеспечить его финансовыми ресурсами для надлежащего выполнения возложенных на него функций по формированию и реализации соответствующей государственной политики".

Напомним, за несколько месяцев существования Минстратегпрома в ни одном официальном документе не было сформировано, какие именно отрасли считаются стратегическими. Зато в министерстве объяснили, что они созданы для "заботы государства" об "оборонке".

МинПром

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